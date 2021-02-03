آنت جروب تحقق أرباحا 2.3 مليار دولار في الربع الثالث

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وكالات _ حققت شركة “آنت جروب” المملوكة للملياردير الصيني “جاك ما” أرباحاً تتجاوز ملياري دولار في الربع الثالث من العام الماضي، قبل تعرضها لتضييق من قبل السلطات المالية.
وكشفت نتائج أعمال “علي بابا” المالكة لحصة في “آنت جروب”، أن شركة الخدمات المالية حققت صافي ربح بقيمة 14.5 مليار يوان (2.3 مليار دولار) في الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي.
وتعرضت “آنت جروب” لحملة من قبل الجهات التنظيمية الصينية، ما تسبب في تعليق الطرح العام لأسهمها بقيمة 35 مليار دولار.
وكانت “علي بابا” قد أعلنت ارتفاع أرباحها بنسبة 52% إلى 12.2 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي، مع صعود الإيرادات 37% عند 34.2 مليار دولار.
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