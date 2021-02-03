بورصة وول ستريت تصعد بدعم من مكاسب لأسهم أمازون وألفابت وآمال التحفيز

_ أغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية على ارتفاع حاد يوم الثلاثاء لثاني جلسة على التوالي بدعم من مكاسب لأسهم أمازون دوت كوم وألفابت المالكة لجوجل قبيل إعلان الشركتين نتائجهما وآمال بتقدم في حزمة تحفيز جديدة لتخفيف تداعيات جائحة كوفيد-19 .

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 476.09 نقطة، أو ما يعادل 1.58 بالمئة، إلى 30688.00 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 القياسي 52.45 نقطة، أو 1.39 بالمئة، ليغلق عند 3826.31 نقطة.

وقفز المؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 209.38 نقطة، أو 1.56 بالمئة، ليغلق عند 1361.78 نقطة.