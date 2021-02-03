- 1/3
- 2/3
- 3/3
_ أغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية على ارتفاع حاد يوم الثلاثاء لثاني جلسة على التوالي بدعم من مكاسب لأسهم أمازون دوت كوم وألفابت المالكة لجوجل قبيل إعلان الشركتين نتائجهما وآمال بتقدم في حزمة تحفيز جديدة لتخفيف تداعيات جائحة كوفيد-19 .
وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 476.09 نقطة، أو ما يعادل 1.58 بالمئة، إلى 30688.00 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 القياسي 52.45 نقطة، أو 1.39 بالمئة، ليغلق عند 3826.31 نقطة.
وقفز المؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 209.38 نقطة، أو 1.56 بالمئة، ليغلق عند 1361.78 نقطة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بورصة وول ستريت تصعد بدعم من مكاسب لأسهم أمازون وألفابت وآمال التحفيز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.