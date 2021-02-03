مورجان ستانلي يصنف مصر ضمن الدول القادرة على التحكم والوصول لأسواق الاقتراض

_ قال محللون في مورجان ستانلي أمس الاثنين، إن طلب إثيوبيا تخفيف أعباء الديون في الأيام الأخيرة من المرجح أن يجعل البلدان الفقيرة الأخرى مؤهلة أيضا لمبادرة تعليق خدمة الديون لمجموعة العشرين تحت ضغط سوق السندات.

قالت إثيوبيا إنها تخطط للسعي إلى إعادة هيكلة ديونها السيادية في إطار إطار مشترك جديد لمجموعة العشرين للاقتصادات الرئيسية المصممة للمساعدة في مواجهة الضغوط المالية لـ COVID-19، وتدرس جميع الخيارات.

وكتب محللو مورجان ستانلي في مذكرة إلى العملاء: “الحكومات المؤهلة لمجموعة العشرين DSSI وأولئك الذين يطلبون برامج صندوق النقد الدولي قد يخضعون لمزيد من التدقيق في أعقاب طلب إثيوبيا لتخفيف الديون”.

وقال مورجان ستانلي إنه يضع دول مؤشر DSSI في بؤرة الاهتمام والدول الأخرى ذات التصنيف المنخفض في ثلاث مجموعات رئيسية.

الأول يشمل أولئك الذين لا يزال لديهم مستويات ديون يمكن التحكم فيها، والوصول إلى أسواق الاقتراض أو الاستفادة من برامج صندوق النقد الدولي الحالية مثل مصر والأردن ونيجيريا وساحل العاج والسنغال.

والفئة الثانية التي يتدهور فيها التمويل المالي – تتطلب إما خلفية خارجية “داعمة للغاية” أو دعمًا جديدًا من صندوق النقد الدولي لتجاوزها – تشمل باكستان ، والكاميرون ، وكينيا ، وكوستاريكا ، والأرجنتين والإكوادور المتعثرين مؤخرًا.

المجموعة الأخيرة لديها أولئك الذين هم في حالة تخلف عن السداد حاليًا مثل زامبيا ولبنان وكذلك أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم معرضون للخطر لفترة من الوقت مثل سريلانكا ، التي تواجه استرداد مليار دولار في يوليو تليها 500 مليون دولار إلى مليار دولار كل 6-9 أشهر بعد ذلك.