مورجان ستانلي يصنف مصر ضمن الدول القادرة على التحكم والوصول لأسواق الاقتراض

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_ قال محللون في مورجان ستانلي أمس الاثنين، إن طلب إثيوبيا تخفيف أعباء الديون في الأيام الأخيرة من المرجح أن يجعل البلدان الفقيرة الأخرى مؤهلة أيضا لمبادرة تعليق خدمة الديون لمجموعة العشرين تحت ضغط سوق السندات.
قالت إثيوبيا إنها تخطط للسعي إلى إعادة هيكلة ديونها السيادية في إطار إطار مشترك جديد لمجموعة العشرين للاقتصادات الرئيسية المصممة للمساعدة في مواجهة الضغوط المالية لـ COVID-19، وتدرس جميع الخيارات.
وكتب محللو مورجان ستانلي في مذكرة إلى العملاء: “الحكومات المؤهلة لمجموعة العشرين DSSI وأولئك الذين يطلبون برامج صندوق النقد الدولي قد يخضعون لمزيد من التدقيق في أعقاب طلب إثيوبيا لتخفيف الديون”.
وقال مورجان ستانلي إنه يضع دول مؤشر DSSI في بؤرة الاهتمام والدول الأخرى ذات التصنيف المنخفض في ثلاث مجموعات رئيسية.
الأول يشمل أولئك الذين لا يزال لديهم مستويات ديون يمكن التحكم فيها، والوصول إلى أسواق الاقتراض أو الاستفادة من برامج صندوق النقد الدولي الحالية مثل مصر والأردن ونيجيريا وساحل العاج والسنغال.
والفئة الثانية التي يتدهور فيها التمويل المالي – تتطلب إما خلفية خارجية “داعمة للغاية” أو دعمًا جديدًا من صندوق النقد الدولي لتجاوزها – تشمل باكستان ، والكاميرون ، وكينيا ، وكوستاريكا ، والأرجنتين والإكوادور المتعثرين مؤخرًا.
المجموعة الأخيرة لديها أولئك الذين هم في حالة تخلف عن السداد حاليًا مثل زامبيا ولبنان وكذلك أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم معرضون للخطر لفترة من الوقت مثل سريلانكا ، التي تواجه استرداد مليار دولار في يوليو تليها 500 مليون دولار إلى مليار دولار كل 6-9 أشهر بعد ذلك.
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