جلاكسو سميثكلاين: Baker & McKenzie مستشار قانوني في صفقة تخارج المساهم الرئيسي

رنا ممدوح _ قالت شركة جلاكسو سميثكلاين، ردًّا على استفسارات دوت الخليج، إنها عينت مكتب Baker & McKenzie مستشارا قانونيا في صفقة تخارج المساهم الرئيسي جلاكسو ليميتد جروب.

وتتنافس ثلاث شركات على شراء حصة شركة جلاكسو ليميتد جروب البالغة 91.2٪ في رأسمال جلاكسو سميثكلاين GSK، وهي شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية – راميدا، وحكمة فارماسيو تيكلز بي.إل.سي، والشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية- أكديما مصر.

ووفقًا لما أعلنته شركة راميدا أمس، فقد تقدمت بخطاب نوايا غير ملزم إلى جلاكسو سميثكلاين للاستحواذ على حصة المساهم الرئيسي، لافتة إلى أنها تعتزم بناء على موافقة مجلس الإدارة القيام بإجراء عملية شاملة للفحص النافي للجهالة بشأن الجوانب القانونية والتجارية والمالية التشغيلية والتنظيمية للشركة المستهدف الاستحواذ عليها.

الشركة تعتزم الاحتفاظ بمكتب القاهرة كمركز دعم بعد الخروج من السوق المصرية

وقبل يومين أعلنت الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية- أكديما مصر، رغبتها في تقديم عرض بخصوص الاستحواذ المحتمل على حصة المساهم الرئيسي في جلاكسو سميثكلاين.

وفي 27 يناير الماضي، وافق مجلس الإدارة على قيام المنافس الأول وهي شركة حكمة فارماسيو تيكلز بي.إل.سي بالقيام بأعمال الفحص النافي للجهالة على الشركة بعد توقيع المساهم الرئيسي بشركة جلاكسو جروب ليميتد مذكرة شروط أساسية غير ملزمة مع شركة حكمة فارماسيو تيكلز.

ووفقًا للشركة فإن مذكرة الشروط الأساسية لا تمثل اتفاقًا نهائيًّا بين الأطراف على سعر أو شروط الصفقة محتملة وتعد خطوة تمهيدية في المفاوضات.

تبسيط بعض الأعمال الإقليمية وراء مراجعة عمليات جلاكسو وتطويرها

وردًّا على استفسارات دوت الخليج، قالت جلاكسو سميثكلاين، إنها تعتزم الاحتفاظ بمكتب شمال إفريقيا في القاهرة كمركز دعم لمناطق مصر وليبيا والمغرب العربي والدولي الإفريقية الفرنكوفونية، بغض النظر عن صفقات الاستحواذ المحتمل أن يترتب عليها خروج الشركة من السوق المصرية.

وأرجعت الشركة خطوة تبسيط بعض أعمالها الإقليمية إلى مراجعة عمليات جلاكسو وتطويرها بهدف العمل على زيادة تركيزها بشكل استراتيجي.

وحقق سهم جلاكسو سميثكلاين بعد إعلان انضمام راميدا للمشاركة بعروض الاستحواذ على حصة المساهم الرئيسي ارتفاعًا بنسبة 9.98٪ ليغلق عند مستوى 28.31 جنيهًا مقابل 25.74 جنيهًا بسعر الفتح.

وحققت جلاكسو سميثكلاين، عن أول 9 أشهر من عام 2020، صافي ربح بلغ 101.41 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 67.03 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2019.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر الماضي لتسجل نحو 1.42 مليار جنيه، مقابل 1.19 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2019.

الجدير بالذكر أن جلاكسو سميثكلاين أدرجت في البورصة المصرية لأول مرة في أكتوبر 1985. وتعمل الشركة في قطاع المستحضرات الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة مع التركيز على المستحضرات الصيدلانية. ويقع مقر جلاكسو سميثكلاين في القاهرة، مصر، وتم تأسيسها في يناير 1981.