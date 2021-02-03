جيف بيزوس يسلم الإدارة اليومية لشركة أمازون إلى آندي جاسي

وكالات _ أعلن جيف بيزوس مؤسس أمازون أنه سيسلم إدارتها التنفيذية اليومية إلى آندي جاسي، الذي يشغل منصب رئيس خدمات أمازون ويب منذ فترة طويلة، فيما سيتولى بيزوس رئاسة الشركة التنفيذية الخاصة بالتوسعات وخطط تطوير الأعمال.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين، قال بيزوس: “أيها الأمازونيون، يسعدني أن أعلن أنه بدءًا من الربع الثالث من هذا العام سأنتقل إلى منصب الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة أمازون وسيصبح آندي جاسي المدير التنفيذي”.

وأضاف: “أعتزم من خلال المنصب الجديد تركيز طاقاتي واهتمامي على المنتجات الجديدة والمبادرات المبكرة.. آندي معروف جيدًا داخل الشركة وكان يعمل بها منذ فترة طويلة”.

وأسس جيف بيزوس شركة “أمازون” عام 1993 مع زوجته السابقة ماكنزي، وأصبح أغنى رجل في العالم بثروة صافية قدرها 185 مليار دولار، وارتفع سعر سهم “أمازون” بنسبة 1.1 في المئة بعد هذا الإعلان.

انضم جاسي إلى أمازون في عام 1997 وقاد فريق خدمات الويب السحابية في الشركة منذ إنشائها، وهي تدر على العملاق التجاري كثيرًا من الأرباح.