مصر للطيران مستمرة في تسيير رحلات العودة من السعودية

دوت الخليج _ قالت شركة مصر للطيران أمس إنها مستمرة في تسيير رحلات العودة من السعودية لنقل الرعايا المصريين وغيرهم من الجنسيات، أثناء فترة تعليق السماح بدخول المملكة لغير السعوديين.

وأصدرت السلطات السعودية تعليمات أمس بتعليق السماح بدخول المملكة العربية السعودية لغير المواطنين السعوديين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتًا من 20 دولة حول العالم من بينها جمهورية مصر العربية اعتبارًا من الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء 3 فبراير في ضوء إجراءات التعامل مع فيروس كورونا.

وقالت مصر للطيران إنه من غير المعلوم متى سيتم السماح للسفر إلى المملكة، وأهابت عملاءها بضرورة مراجعة حجوزاتهم.

وضمت قائمة العشرين، التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية “و أ س” كلًّا من: الأرجنتين، الإمارات، ألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، إندونيسيا، وأيرلندا، إيطاليا، باكستان، البرازيل، البرتغال، المملكة المتحدة، تركيا، جنوب إفريقيا، السويد، سويسرا، لبنان، الهند، اليابان، ومصر.

وأوضحت الوكالة السعودية أن القرار يشمل القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال 14 يومًا سابقة لطلب الدخول إلى المملكة.

وأشارت إلى أن دخول المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم سيكون وفق الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة.