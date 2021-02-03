التوفيق للتأجير: إتمام الإصدار الثاني لسندات توريق جزء من محفظة الشركة بقيمة 1.1 مليار جنيه

رنا ممدوح _ كشف طارق فهمي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلي، عن قيام الشركة بإتمام الإصدار الثاني لسندات توريق جزء من محفظتها بقيمة إجمالية قدرها 1.087 مليار جنيه.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن عائدات عملية التوريق سيتم توظيفها في تعزيز مركز الشركة المالي فضلا عن دعم خطط النمو المستقبلية وتعظيم الربحية والعائد على حقوق الملكية.

وأشارت إلى أن شركة مصر كابيتال الذراع الاستثمارية لبنك مصر قامت بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الإصدار الرئيسي وضامن تغطية الاكتتاب في الإصدار الثاني لشركة التوقيق للتوريق والبالغ حجمة حوالي 1.087 مليار جنيه والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود التأجير التمويلي والمحالة من التوفيق للتأجير التمويلي، وذلك في ضوء العلاقات المتميزة التي تجميع بين التوقيق للتأجير التمويلي ومجموعة بنك مصر.

ووفقاً للبيان، فتم الإنتهاء من الإصدار بالتعاون مع بنك مصر كمرتب ومروج للإصدار، بالإضافة إلى قيام كل من بنك مصر ومصر كابيتال وبنك قناة السويس والتجاري وفا بنك ايجيبت بضمان تغطية الإصدار.

وقام بنك مصر بتلقي الاكتتاب كما قام بدور أمين الحفظ، وقام مكتب ALC على الدين وشاحي وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار ومكتب الاستاذ وحيد عبد الغفار وشركاه ( بيكر تلي) بدور مراقب الحسابات.

وأوضحت، بأنه تم غلق باب الاكتتاب في الإصدار يوم الأثنين الموافق 1 فبراير 2021 وقامت عدة بنوك بالاكتتاب في الإصدار أهمها بنك مصر وبنك قناة السويس والتجاري وفا بنك ايجيبت والمصرف المتحد وبنك المؤسسة العربية المصرفية.

ويتوزع الإصدار على 3 شرائح بآجال مختلفة ذات عائد متغير مرتبط بسعر عائد الإقراض لليلة الواحدة المعلن من لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري بالإضافة إلى هامش على أن يتم مراجعة التسعير كل اجتماع للجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري.

وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيف متميز للجدارة الائتمانية A و AA و AA+ على الترتيب من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين ميريس وهي كالآتي:-

– الشريحة الأولى : [آجل 13 شهرا بقيمة 267 مليون جنيه، وسيتم استهلاكها شهريا وحصلت على تصنيف AA+,

– الشريحة الثانية: بآجل 37 شهرا قيمتها 705.4 مليون جنيه، وسيتم استهلاكها شهريا بعد الانتهاء من الشريحة الأولى أو قبل ذلك في ضوء المتحصلات الفعلية وحصلت على تصنيف ائتماني AA.

– الشريحة الثالثة : بآجل 48 شهرا قيمتها 114.6 مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهريا بعد الانتهاء من الشريحة الثانية أو قبل ذلك في ضوء المتحصلات الفعلية وحصلت على تصنيف ائتماني A.

وقال فهمي، إن حصول الإصدار الثاني على هذا التصنيف إنما يعكس نجاح مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة واستراتيجيتها على مدار السنوات الماضية في بناء محفظة ذات جودة عالية جعلتها دائما في مصاف الشركات الكبري في صناعة التأجير التمويلي في مصر، وذلك منذ نشأتها في عام 2006 حتى الأن.

وأضاف أن شركة التوفيق للتوريق – شركة تابعة مملوكة بنسبة 99.9% لشركة التوفيق للتأجير التمويلي-.