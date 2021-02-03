البورصة تصعد 0.21% في مستهل التعاملات بدعم مشتريات المصريين والأجانب

رنا ممدوح _ افتتحت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين المصريين والأجانب.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.21%، ليتداول عند مستوى 11661 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.08%، ليتداول عند مستوى 63.07 جنيه.

وارتفع كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.67%، و 0.52% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 136.615 مليون جنيه على 139 شركة من خلال 4.860 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 57 شركة مقابل تراجع 26 في حين لم تتغير أسعار 56.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 2.893 مليون جنيه، منها 2.509 مليون جنيه للمؤسسات، و383.295 ألف جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 110.602 ألف جنيه، بدعم من الأفراد التي حققت صافي مشتريات بقيمة 3.173 مليون جنيه، مقابل 3.062 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 3.003 مليون جنيه، منها 2.755 مليون جنيه للمؤسسات، و248.411 ألف جنيه للأفراد.

وتصدر سهم راية القابضة للاستثمارات المالية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10%، تلاه سهم دلتا للطباعة والتغليف بنسبة 9.97%، ثم سهم العبور للاستثمار العقاري بنسبة 9.79%.

في حين تصدر سهم الإسكندرية للغزل والنسيج- سبينالكس قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 2.34%، تلاه سهم سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 1.89%، ثم سهم الدلتا للسكر بنسبة 1.77%.