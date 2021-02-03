إيرادات علي بابا تقفز 37% إلى 34.2 مليار دولار في الربع الأخير من 2020

وكالات _ أعلن عملاق التجارة الإلكترونية الصيني علي بابا عن ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 37% لتصل 221.1 مليار يوان،(حوالي 34.2 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، متجاوزة تقديرات المحللين البالغة 214.4 مليار يوان، وفقًا لبيانات IBES من Refinitiv.

وعززت عائدات التجارة الأساسية، والتي ارتفعت بنسبة 38% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 195.5 مليار يوان في الربع الثالث من سنتها المالية ، بدعم من عمليات الشركة الصينية.

وفي نوفمبر، بلغت مبيعات يوم العزاب الصيني 74 مليار دولار، والذي تركز عليه مجموعة علي بابا، وهو أكبر حدث تسوق عبر الإنترنت في العالم.

وارتفعت إيرادات الحوسبة السحابية بنسبة 50% على أساس سنوي، لتصل إلى 16.12 مليار يوان.