- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
وكالات _ أعلن عملاق التجارة الإلكترونية الصيني علي بابا عن ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 37% لتصل 221.1 مليار يوان،(حوالي 34.2 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، متجاوزة تقديرات المحللين البالغة 214.4 مليار يوان، وفقًا لبيانات IBES من Refinitiv.
وعززت عائدات التجارة الأساسية، والتي ارتفعت بنسبة 38% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 195.5 مليار يوان في الربع الثالث من سنتها المالية ، بدعم من عمليات الشركة الصينية.
وفي نوفمبر، بلغت مبيعات يوم العزاب الصيني 74 مليار دولار، والذي تركز عليه مجموعة علي بابا، وهو أكبر حدث تسوق عبر الإنترنت في العالم.
وارتفعت إيرادات الحوسبة السحابية بنسبة 50% على أساس سنوي، لتصل إلى 16.12 مليار يوان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيرادات علي بابا تقفز 37% إلى 34.2 مليار دولار في الربع الأخير من 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.