مبيعات الألعاب خلال جائحة كورونا ترفع أرباح سوني إلى 9 مليارات دولار في عام

وكالات _ أعلنت شركة “سوني” اليابانية اليوم تعديل توقعاتها للأرباح التشغيلية بنسبة 34% إلى 940 مليار ين (9 مليارات دولار) للسنة المالية التي تنتهي في مارس وذلك بدعم من المبيعات القوية في وحدات الألعاب والموسيقى وسط جائحة كورونا.

كما رفعت توقعاتها للأرباح الصافية إلى 1.08 تريليون ين مقابل 800 مليار ين في التقديرات قبل 3 أشهر. بينما ارتفعت توقعات مبيعاتها إلى 8.8 تريليون ين مقابل 8.5 تريليون ين.

وارتفعت الأرباح التشغيلية في الربع من أكتوبر إلى ديسمبر بنسبة 19.7% عن العام السابق إلى 359.2 مليار ين وقفز صافي الأرباح بنسبة 62% إلى 371.9 مليار ين.

وقالت سوني إن المبيعات سجلت نموا بنسبة 9.5% إلى 2.7 تريليون ين. وأوضحت أن مبيعات قطاع “خدمات الألعاب والشبكات” قفزت بنحو 40% لتصل إلى 883.2 مليار ين في هذا الربع بينما ارتفعت مبيعات وحدة الموسيقى بنسبة 21.9% إلى 264.5 مليار ين.