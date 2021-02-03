مال وأعمال

الأسهم الأوروبية تصعد بدعم من أرباح الشركات وآمال التعافي

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_صعدت الأسهم الأوروبية للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الأربعاء فيما ظل التركيز على يوم حافل بإعلانات الأرباح، في الوقت الذي تمتد فيه المعنويات الإيجابية من الأسواق الآسيوية بفضل آمال في تعاف أسرع وتيرة للاقتصاد العالمي.

وزاد سهم سيمنس 1.8 بالمئة بعد أن رفعت شركة الهندسة الألمانية توقعاتها لعام 2021 عقب نتائج فاقت التقديرات للربع الأول بفضل تعاف أسرع من المتوقع من تراجع ناجم عن كوفيد-19 في الصين وألمانيا.

وزاد المؤشر داكس الألماني 0.8 بالمئة بينما ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمئة.

وأضاف سهم نوفو نورديسك 3.2 بالمئة بعد أن أعلنت شركة صناعة أدوية مرض السكري عن توقعات متفائلة لمبيعات وأرباح 2021.

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وصعدت جميع مؤشرات القطاعات الأوروبية الرئيسية في التعاملات المبكرة.

وصعد سهم إيه.بي فولفو السويدية لصناعة الشاحنات 0.7 بالمئة بعد ان أعلنت عن أرباح أساسية تفوق التوقعات للربع الأخير من العام الماضي، ورفعت توقعاتها لبعض أسواقها الرئيسية وقدمت توزيعات أرباح سخية للمساهمين.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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