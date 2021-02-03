آنت جروب تتوصل إلى اتفاق مع المنظمين الصينيين للتحول إلى قابضة مالية

بلومبرج _ اتفقت شركة آنت جروب والجهات التنظيمية الصينية على خطة إعادة هيكلة من شأنها تحويل عملاق التكنولوجيا المالية لشركة جاك ما إلى شركة مالية قابضة، مما يجعلها تخضع لمتطلبات رأس المال مماثلة لتلك الخاصة بالبنوك.

تدعو الخطة إلى وضع جميع أعمال آنت جروب في الشركة القابضة، بما في ذلك عروضها التكنولوجية في مجالات مثل blockchain وتوصيل الطعام.

كان أحد مقترحات الشركة المبكرة للجهات التنظيمية هو وضع العمليات المالية فقط في الهيكل الجديد.

وقالت مصادر إن إعلانًا رسميًا عن الإصلاح قد يأتي قبل بدء عطلة رأس السنة القمرية الصينية الجديدة الأسبوع المقبل.

تمثل خطة إعادة الهيكلة الخاصة بشركة آنت جروب أول خطوة كبيرة في ما يُتوقع أن يكون عملية إصلاح شاملة ، حيث يضع المنظمون متطلبات رأس المال التفصيلية وإرشادات أخرى للشركات التي تمتد عبر خطوط أعمال مالية متعددة.

قدمت الصين إطارها الخاص بالشركات المالية القابضة في سبتمبر فقط ولا يزال يتم تسوية العديد من التفاصيل.

ورغم أن القواعد ستوفر في النهاية مزيدًا من الوضوح التنظيمي لشركة آنت جروب ، إلا أنها ستجبر بالتأكيد الشركة على إبطاء وتيرة التوسع الحادة التي جعلت منها اللاعب المهيمن في مجال التكنولوجيا المالية في الصين وواحدة من أكثر الشركات الناشئة قيمة في العالم.

وقال مصدر إن آنت جروب لا تزال تستكشف إمكانيات إحياء طرحها العام الأولي ، الذي أوقفه المنظمون فجأة في نوفمبر.

ولكن نظرًا لأن إطار عمل الشركة المالية القابضة جديد جدًا ، فليس من الواضح كم من الوقت قد تستغرقه السلطات للتوقيع على الإدراج.