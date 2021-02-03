مصر للأسمنت- قنا تعتمد الموازنة التخطيطية لعام 2021 بمبيعات مستهدفة 1.04 مليار جنيه

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رنا ممدوح _ اعتمد مجلس إدارة شركة مصر للأسمنت – قنا، في جلسته المنعقدة أمس، الموازنة التخطيطية للشركة لعام 2021 بإجمالي قيمة مبيعات مستهدفة بنحو 1.037 مليار جنيه، مقابل 1.151 مليار جنيه عام 2020.
وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن الموازنة قدرت إجمالي الأعباء التمويلية لعام 2021 نحو 46.68 مليون جنيه مقابل 62.029 مليون جنيه عام 2020.
وقدرت الموازنة صافي ربح لعام 2021 بعد الضرائب بنحو 13.926 مليون جنيه مقابل 48.796 مليون جنيه عن عام 2020.
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