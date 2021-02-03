رئيس جهاز المنافسة: ننتظر تعديلات على قانون الجهاز لمراقبة الاستحواذ والاندماج بين الشركات

بكر بهجت _ قال الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الجديد، إن الجهاز يضع القطاع الطبي والرعاية الصحية على رأس أولوياتها خلال الفترة الحالية، وذلك في ظل أهميته خلال جائحة كورونا.

وأضاف خلال المؤتمر الذي يعقد الآن، أن الجهاز ينتظر حاليا مناقشة اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب لتعديلات في القانون تسنح للجهاز بمراقبة صفقات الاستحواذ والاندماج بين الشركات.

وتابع أن الجهاز تلقى دعوة بالفعل من اللجنة الاقتصادية لحضور جلسات مناقشة التعديلات، لافتا إلى أن توقيت صدور تلك التعديلات يرجع للجنة في مجلس النواب.