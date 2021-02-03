رئيس جهاز المنافسة: كليوباترا ستتقدم بملف صفقة ألاميدا خلال أيام والرد سيكون في أسرع وقت

بكر بهجت _ قال الدكتور محمود ممتاز الرئيس الجديد لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن صفقة استحواذ مجموعة كليوباترا على ألاميدا تتصدر الصفقات التي يهتم بها الجهاز خلال الفترة الحالية.

وأضاف في رده على سؤال بوابة دوت الخليج جورنال، إن مجموعة كليوباترا من المتوقع أن تتقدم خلال الأيام القليلة المقبلة، بالملف الخاص بالصفقة للرد على التحفظات التي أبداها الحهاز.

وأشار إلى أنه فور تسلم الملف سيتم دراسته بصورة وافية من قبل اللجان التابعة له، على أن يتم إبداء الرأي في الصفقة وتأثيرها على السوق في أسرع وقت ممكن.

وأوضح أن الجهاز يراعي عدة اعتبارات في صفقات الاستحواذ والاندماج أن يأتي في مقدمتها العنصر الاستثماري والعائد على الاقتصاد القومي، لافتا إلى أنه من الممكن أن يكون العائد الاقتصادي للصفقة كبير ما يعطي أهمية لها ويدفع الجهاز للموافقة عليها.