مال وأعمال

جهاز حماية المنافسة يتلقى أكثر من 20 شكوى ضد شركات عقارية بالقاهرة الكبرى

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بكر بهجت _ قال الدكتور محمود ممتاز الرئيس الجديد لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الجهاز تلقى أكثر من 20 شكوى ضد شركات بالقطاع العقاري في القاهرة الكبرى.

وأضاف في رده على سؤال بوابة دوت الخليج جورنال، أن تلك الشركات توزعت الشكاوى ضدها فينا يتعلق بمواعيد التسليم أو وضع المنافسة، مشيرا إلى أن الجهاز يتعاون بشكل كبير مع جهاز حماية المستهلك لاتخاذ قرارات في تلك الشكاوى، كلا حسب اختصاصاته.

وأعلن رئيس الجهاز قبل قليل أن الجهاز ينتظر حاليا مناقشة اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب لتعديلات في القانون تسنح للجهاز بمراقبة صفقات الاستحواذ والاندماج بين الشركات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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