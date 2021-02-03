محمود ممتاز: حماية المنافسة انتهى من 32 قضية العام الماضي معظمها بالرعاية الطبية

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بكر بهجت _ كشف الدكتور محمود ممتاز الرئيس الجديد لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الجهاز انتهى من نحو 32 قضية خلال العام الماضي استحوذ قطاع الرعاية الصحية على النصيب الأكبر منها.
وأضاف في تصريحاته لبوابة دوت الخليج جورنال خلال المؤتمر الذي عقده الجهاز اليوم، أن قطاع الرعاية الصحية استحوذ على 31% من تلك القضايا، فيما استحوذ قطاع المواد الغذائية على 16%.
وتابع أن قطاع الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية استحوذ على 10%، وبلغت نسبة قضايا قطاع السيارات من إجمالي القضايا المنتهية نحو 10% أيضا، وباقي النسب موزعة على القطاع العقاري والإعلام والبترول.
أضاف، أن جهاز حماية المنافسة يدرس حاليا نحو 100 قضية بمختلف القطاعات وتصل نسبة كل قطاع إلى نفس توزيع العام الماضي.
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