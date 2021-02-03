مبيعات المؤسسات المحلية والعربية تمتص مكاسب مؤشر البورصة الرئيسي بمنتصف التعاملات

رنا ممدوح _ تراجع مؤشر البورصة الرئيسي عن مكاسبه الصباحية في منتصف تعاملات اليوم، ليتراجع إلى مستوى 11623 نقطة، مسجلا تراجعاً بنسبة 0.12%.

جاء ذلك بضغط من القوى البيعية للمؤسسات المحلية والعربية.

وارتفع سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر بنسبة 0.3% ليتداول عند مستوى 63.31 جنيه.

في حين ارتفع كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.18%، و0.09% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 1.032.638 مليار جنيه على 188 شركة من خلال 31.924 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 79 شركة مقابل تراجع 77 في حين لم تتغير أسعار 32.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 38.917 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 81.926 مليون جنيه، مقابل 43.008 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 18.162 مليون جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 19.784 مليون جنيه، مقابل 1.622 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين الاجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 57.079 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 57.374 مليون جنيه، مقابل 294.196 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

وتصدر سهم راية القابضة للاستثمارات المالية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10%، تلاه سهم دلتا للطباعة والتغليف بنسبة 9.97%، ثم سهم العبور للاستثمار العقاري بنسبة 9.86%.

في حين تصدر سهم الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.96%، تلاه سهم مستشفي النزهة الدولي بنسبة 5.90%، ثم سهم الإسكندرية للغزل والنسيج- سبينالكس بنسبة 4.10%.