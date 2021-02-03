العربية لإدارة الأصول: تداول أسهم الشركة بعد تجزئة القيمة الإسمية.. 10 فبراير

رنا ممدوح _ أعلنت الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، بأنه سيتم تداول الأسهم بعد تجزئة القيمة الإسمية للسهم الواحد من 50 قرش إلى 10 قروش اعتبار من يوم الأربعاء 10 فبراير الجاري، بعد صدور قرار لجنة القيد بالموافقة على قيد التجزئة بالبورصة المصرية.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، بأنه تقرر تعديل رأس المال المرخص به ليصبح 600 مليون جنيه بدلا من مليار جنيه مع بقاء رأس المال المصدر كما هو 132.407 مليون جنيه موزعا على 1.324.079 مليار سهم بدلا من 264.815 مليون سهم بقيمة إسمية 10 قرش بعد تعديلها، وذلك لحاملي ومشتري السهم بنهاية جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 9 فبراير الجاري.

وفي 6 يناير الماضي قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول تجزئة القيمة الإسمية للسهم من 50 قرش إلى 10 قروش.