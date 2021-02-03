أموك تتكبد 41.6 مليون جنيه خسائر مجمعة خلال 6 أشهر

رنا ممدوح _ تحولت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك، إلى الخسارة لتسجل صافي خسائر مجمعة بمبلغ 42.562 مليون جنيه، خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل 108.433 مليون جنيه صافي ربح بالفترة المناظرة، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجع صافي المبيعات وفقاً لقائمة الدخل المجمعة المرسلة للبورصة اليوم، إلى 4.255.039 مليار جنيه، خلال الفترة من بداية يوليو وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 4.422.564 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

بينما صعد مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 147.964 مليون جنيه مقابل 50.349 مليون جنيه بالفترة المماثلة.

وسجلت تكلفة المبيعات مبلغ 4.107.075 مليار جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي مقابل 5.372.214 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فتراجع صافي ربح أموك في الفترة إلى 84.449 مليون جنيه خلال الفترة من بداية يوليو وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 68.968 مليون جنيه بالفترة المماثلة.

وانخفض صافي المبيعات خلال نفس الفترة إلى 4.176.625 مليار جنيه مقابل 5.352.975 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

وقالت أموك، إنها حققت تحسن في مجمل الربح المستقل والمجمع بالرغم من التحديات الراهنة التي تشهدها صناعة التكرير عالميا أثر تراجع الطلب على المنتجات البترولية وانخفاض أسعار خام برنت، حيث انخفض سعر برميل الخام عن الفترة السابقة بنسبة 31%، مما كان له من بعض التأثير على هوامش الربحية.

وأرجعت أموك سبب التحسن في نتائج مجمل الربح مستقل ومجمع إلى استهداف أسواق جديدة لتصدير المازوت إلى أوروبا، حيث زادت كمية تصدير المازوت من 196130 طن في النصف الأول من العام المالي 2019-2020 إلى 386510 طن في النصف الأول من العام المالي 2020 – 2021 بنسبة 97.07% مع ارتفاع نسبة التصدير للمازوت من الربع الأول للربع الثاني بحوالي 3% في العام المالي الحالي الأمر الذي يؤكد على مرونة الشركة في تبني استراتيجيات اقتصادية وتسويقية مستدامه.

كما شهدت تكلفة إنتاج المازوت تراجع من 442.780 مليون جنيه في النصف الأول من العام المالي 2019- 2020، إلى 161.986 مليون جنيه بنسبة 63.42% وتحقيق هامش ربحية أعلى لمبيعات المازوت المصدرة.