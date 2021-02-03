رئيس إيطاليا يكلف ماريو دراجي بتشكيل الحكومة الجديدة

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_ قال مسؤول اليوم الأربعاء إن الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا فوض محافظ البنك المركزي المصري الأوروبي السابق ماريو دراغي بتشكيل حكومة جديدة.
وسيتعين على دراجي الآن إجراء محادثات مع الأحزاب السياسية لمحاولة حشد الدعم لحكومة ستتولى مهمة إدارة أزمتي فيروس كورونا والاقتصاد في إيطاليا.
وماريو دراجي رجل معروف بتكتمه وجديته وتصميمه، وهو مجاز في الاقتصاد وحائز على درجة دكتوراة في الاختصاص نفسه من “معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا” (إم آي تي)، الجامعة الأمريكية المرموقة.
وتوجهت الأنظار إلى دراجي بعد الشكوك التي أثارتها الأزمة السياسية حول قدرة إيطاليا على إدارة أزمة الجائحة وتنفيذ خطة نهوض اقتصادي بقيمة 222,9 مليار يورو يتعين على روما تقديمها إلى بروكسل بحلول 30 أبريل.
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