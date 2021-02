صندوق Wasatch Emerging Markets يرفع حصته في مستشفى كليوباترا إلى 5.07%

رنا ممدوح _ رفع صندوق Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund حصته في رأسمال شركة مستشفى كليوباترا من 1.04% إلى 5.07%.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن صندوق Wasatch Emerging Markets قام بشراء عدد 855.087 ألف سهم من أسهم كليوباترا بقيمة 4.391 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر الشراء 5.14 جنيه للسهم الواحد، وقامت المجموعة المالية للسمسرة في الاوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

وسجلت نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم :-

-Brinker Capita; INC Destinations International Equity fund بنسبة 1.14%.

– Wasatch International Opportunities Fund بنسبة 1.52%.

– Wasatch frontier Emerging Small Countries Fund بنسبة 0.38%.

– Wasatch Emerging Small Cap CIT بنسبة 0.23%.

– Teachers’ retirement system of the state of Illinois بنسبة 0.71%.

الجدير بالذكر، أن كير هيلث كير تستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية مستشفى كليوباترا بنسبة 37.87%، تليها وستش ادفايزر إنك بنسبة 7.3%، ثم Wasatch Emerging Markets بنسبة 5.07%، ونورجس بنك بنسبة 4.99%