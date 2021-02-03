سي.دي.سي تستحوذ على حصة أقلية بمجموعة ألفا الطبية مقابل 100 مليون دولار

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– قالت مجموعة سي.دي.سي الإنجليزية يوم الأربعاء في بيان صحفي إنها وقعت اتفاقا ضمن تحالف يضم أفريقيا بلاتفورم كابيتال للاستحواذ على حصة أقلية في مجموعة ألفا الطبية في مصر مقابل 100 مليون دولار.
وتُقدر محفظة مجموعة سي.دي.سي في مصر بعد هذه الصفقة بأكثر 266 مليون دولار.
وتملك مجموعة ألفا الطبية معامل ألفا للتحاليل الطبية وألفا سكان للأشعة بجانب مستشفى.
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