وزير مالية الكويت: مركزنا المالي قوي لكن السيولة قاربت على النفاد

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– قال وزير مالية الكويت خليفة مساعد حماده يوم الأربعاء، إن المركز المالي للكويت “قوي ومتين” لكونه مدعوما بالكامل من صندوق احتياطي الأجيال القادمة الذي يشهد نموا مستمرا لكنه حذر من قرب نفاد السيولة في خزينة الدولة.
وقال حماده في بيان صحفي تعقيبا على قرار وكالة فيتش تخفيض النظرة المستقبلية للكويت إلى “سلبية” من “مستقرة” إن المالية العامة للدولة تعاني من اختلالات هيكلية تتعلق بالإيرادات والمصروفات السنوية “أدت إلى قرب نفاد السيولة في خزينة الدولة” ممثلة بصندوق الاحتياطي العام.
وقالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية يوم الأربعاء، إنها خفضت النظرة المستقبلية لتصنيف الدين السيادي للكويت إلى “سلبية” من “مستقرة”، مضيفة أنها تتوقع مخاطر على صعيد السيولة في الأجل القريب مرتبطة بصندوق خزانة الدولة.
وقالت فيتش، التي أكدت تصنيف الكويت في المدى الطويل عند “AA”،إن تغير النظرة المستقبلية يشير إلى مخاطر سيولة في الأجل القريب مرتبطة بالاستنزاف الوشيك للأصول السائلة في صندوق الاحتياطي العام في غياب تخويل برلماني للحكومة للاقتراض.
وأضاف الوزير أن من أهم أولويات السلطة التنفيذية في المرحلة القادمة “تعزيز السيولة في الخزينة، ونؤكد كما أكدنا في السابق على ضرورة تضافر جهود جميع الجهات والعمل كفريق واحد لتحقيق استدامة المالية العامة”.
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