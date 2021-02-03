إياتا: عدد ركاب الطائرات تراجع 66% خلال 2020 ومتحورات كورونا تهدد 2021

وكالات _ أكد الاتحاد الدولي للطيران إياتا اليوم، أن الطيران سجل هبوطا قياسيا نسبته 66% في عدد الركاب خلال 2020.

وبينت إياتا في بيان، أن متحورات فيروس كورونا تهدد آفاق 2021.