تي واي كومينيكشن للتوكيلات تقلص حصتها في برايم القابضة إلى 8.56%

رنا ممدوح _ قلصت شركة تي واي كومينيكشن للتوكيلات وخدمات المحمول، حصتها في رأسمال برايم القابضة للاستثمارات المالية من 9.925% إلى 8.568%.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن تي واي كومينيكشن للتوكيلات قامت ببيع عدد 3.5 مليون سهم من أسهم برايم القابضة بقيمة 3.943 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر البيع 1.1267 جنيه للسهم الواحد، وقامت برايم لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

وسجلت نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم 1.467%.

الجدير بالذكر أن محمد فواز البشري يستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية برايم القابضة وفقا لأخر إفصاح للشركة الصادر بتاريخ 13 يناير الماضي بنسبة 20.54%، يليه ميرفت محمد عزب بنسبة 14.24%، ثم محمد ماهر الرئيس التنفيذي للشركة بنسبة 10.24%، وايجبشان جلف القابضة للاستثمارات 10.25%، وتي واي كومينيكيشن للتوكيلات وخدمات المحمول بنسبة 8.56%.