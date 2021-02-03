البورصة تمد فترة سريان عرض الاستحواذ على النصر لتصنيع الحاصلات إلى 17 فبراير الجاري

رنا ممدوح _ أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن مد فترة سريان عرض الشراء المقدم من نيو سمارت للإنشاءات للاستحواذ على النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية إلى 17 فبراير الجاري، وذلك بعد انسحاب الرائد للإنتاج الزراعي والاستثمار العقاري من التحالف.

وأفادت البورصة في بيان صادر عنه، أن عرض الاستحواذ يشمل شراء 7.078 مليون سهم بنسبة 90% من أسهم رأسمال شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية وبحد أدني للتنفيذ نسبة 51%.

وفي مطلع فبراير الجاري، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، بأنه قد ورد إليها كتاب من شركة نيو سمارت للإنشاءات بخصوص انسحاب الرائد للإنتاج الزراعي والاستثمار العقاري من التحالف الاستراتيجي لشراء أسهم النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية .

وقالت الهيئة، إن العرض أصبح مقدما من نيو سمارت للإنشاءات، وتقدمت بطلب لمد مدة عرض الشراء لمدة 10 أيام، وذلك استنادا لما ورد إليه من دائن المساهم الرئيسي حتي يتمكن من الانتهاء لتفعيل الإجراءات والمتطلبات اللازمة طرفه للاستجابة للعرض.

وأشارت إلى أن الهيئة ليس لديها مانع فيما ورد بكتاب مقدم العرض ومن مد مدة سريان العرض لمدة 10 أيام عمل من تاريخ انتهاء فترة العرض الأصلية، وذلك استنادا على أحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال 95 لسنة 1992، وأهدافة الواردتين بالمادة 326 و 327.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت في 17 يناير الماضي على نشر اعلان عرض الشراء المقدم من تحالف استراتيجي مكون من شركة الرائد للإنتاج الزراعى والاستثمار العقاري وشركة نيو اسمارات للإنشاءات حتى عدد 7.07 مليون سهم تمثل 90% من أسهم رأسمال شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، بسعر 45 جنيه للسهم الواحد.

ورأي مجلس إدارة شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، في جلسته المنعقدة 19 يناير الماضي، أن عرض الاستحواذ المقدم على 90% من أسهم الشركة غير مجزي، حيث يري أن عرض الشراء المقدم من الرائد للإنتاج الزراعي ونيو سمار للإنشاءات والمحدد بمبلغ 45 جنيه للسهم يتعارض مع مصالح الشركة والمساهمين والعاملين بها.