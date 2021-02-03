3 وزراء يطلقون مشروع تحيا مصر المنصورة على مساحة 136 ألف متر مربع

دوت الخليج – أطلق وزراء النقل والتنمية المحلية والثقافة مشروع “تحيا مصر المنصورة”، في اجتماع بحضور محافظ الدقهلية وممثلي وزارات: الاتصالات، وقطاع الأعمال، والري والموارد المائية.

واستعرض الاجتماع خطوات تنفيذ المشروع، الذي يعتبر “واحدا من أكبر المشروعات التنموية الخدمية الترفيهية السكنية الإدارية على مستوي الجمهورية”.

وقال وزير النقل، الفريق كامل الوزير، إن المشروع يأتي “تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ويعكس الاستغلال الأمثل للأراضي المملوكة للسكة الحديد ضمن خطة الوزارة لاستغلال الإمكانات كافة في السكة الحديد لتعظيم مواردها للاستمرار في تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين”.

ولفت الوزير إلى إجراء دراسة مرورية للمشروع بحيث يحقق السيولة المرورية المطلوبة في منطقة المشروع والمناطق المحيطة بالإضافة إلي رفع كفاءة المرافق الموجودة والمحيطة للمشروع.

وأضاف أنه روعي البعد الثقافي في المشروع؛ حيث سيتم إنشاء قصر ثقافة آخر بالمشروع غير المتواجد حاليا خاصة مع تاريخ المنصورة العريق في المجال الثقافي.

وأوضح أنه جرى بالتنسيق مع الوزارات كافة التي لها أراضي ضمن المشروع وفق للإطار العام لاستغلال أراضي الدولة، وهي وزارات (التنمية المحلية – قطاع الأعمال – الثقافة – الري والموارد المائية – محافظة الدقهلية).

وأشار وزير النقل إلى أن المشروع يضم مجموعة من الأراضي المتميزة في مدينة المنصورة ومدينة طلخا، وستقام علي تلك الأراضي مشروعات متنوعة سكنية وإدارية وترفيهية وخدمية وتقدم للدولة عوائد تنموية كبري فضلآ عما تقدمة من عائد مجتمعي.

ونوه الوزير إلى أن “تحيا مصر المنصورة” يقام على مساحة إجمالية حوالي 136000 متر مربع، وهو يضم: مشروع المنصورة جيت على أرض طلخا، ويتكون من برج تجاري سكني ترفيهي، وحديقة عامة، وبرج تجاري إداري، وأبراج سكنية تجارية.

وأضاف: كما يضم مشروع المنصورة جراند علي أرض الثلاجة، وهو عبارة عن برجين تجاري/ إداري/ سكني، فضلا عن ومشروع المنصورة بلازا، أعلى أرض الهابي لاند وسكن ونادي السكة الحديد، ويتكون من مركز طبي إداري استثماري وأبراج سكنية وفندقين 4 نجوم وحديقة عروس النيل

وتابع: بالإضافة إلى مشروع المنصورة داون تاون على أرض الفرنساوي، وهو مشروع سكني تجاري إداري يضم قصر الثقافة ومول تجاري وأبراج سكنية وكذلك مشروع ممشي أهل مصر بطول 1500 متر يمتد من مبني محافظة الدقهلية إلى كوبري طلخا

وأوضح الوزير أن هناك دراسة لتطوير حديقة الحيوان بالمنصورة ضمن المشروع الكبير (تحيا مصر المنصورة).

ودعا وزير النقل، المستثمرين في محافظة المنصورة للاستثمار في هذا المشروع الذي سيخدم أهالي المنصورة، ويقدم لهم خدمات متميزة، وسيشكل “طفرة عمرانية حضارية تجمع بين العائد الاستثماري والعائد المجتمعي في منظومة متوازنة شديدة التميز تخلق فرص عمل وتساهم في تحقيق أعلى مستوى من الخدمات”.

ومن جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الحكومة والوزارات المعنية كافة “لا تدخر جهدا لفتح آفاق جديدة للعمل والاستثمار بمختلف محافظات الجمهورية بما يخلق فرص عمل لائقة للشباب”.

ولفت شعراوي الى أن الوزارة “حريصة بصورة مستمرة على زيادة موارد المحافظات وإيرادات الخزانة العامة للدولة والتنسيق مع الوزارات كافة والجهات المعنية لحسن استغلال المزايا النسبية للمحافظات بهدف تنمية مواردها”.

وأكد أن مشروع “تحيا مصر المنصورة” سيساعد في دفع عجلة الاقتصاد و الاستثمار بمحافظة الدقهلية وتعظيم الموارد المالية.

ولفت وزير التنمية المحلية إلى أهمية تشجيع الشراكة والتعاون بين مختلف الوزارت والجهات المعنية التابعة لها للاستفادة من الأراضي الخاصة بجهات الولاية علي أراضي مختلف المحافظات لتنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية وتعظيم العائد الاقتصادي للأراضي المتاحة للاستثمار واستغلالها بالصورة الأمثل.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن مشروع ” تحيا مصر المنصورة” سيوفر فرص عمل لأبناء المحافظة ويساعد في إحداث نقلة حضارية للمنطقة وتطويرها بما سينعكس علي أبنائها في تحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم في عدد من المجالات المرتبطة بالمشروع .

وأشار إلى توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بتطوير واستغلال كل الموارد المتاحة والأراضي الموجودة في كل المحافظات بما يفيد المواطن والحصول علي رضاه.

وبدورها، أشارت وزيرة الثقافة إلى ضم المشروع لقصر الثقافة بالمنصورة لما لها من تاريخ ثقافي كبير.

أكد محافظ الدقهلية أن هذا المشروع سيعمل على خلق فرص عمل جديدة لأهالي المحافظة.