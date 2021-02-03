التطوير للاستثمارات تقلص حصتها في أصول للوساطة إلى 5.67%

رنا ممدوح – قلصت شركة التطوير للاستثمارات والاستشارات حصتها في رأسمال أصول للوساطة في الأوراق المالية من 6.55% إلى 5.67%. وأفادت الشركة، في بيان للبورصة اليوم، أن التطوير للاستثمارات باعت 3.505 مليون سهم من أسهم أصول للوساطة بقيمة 4.721 مليون جنيه. وبلغ متوسط سعر البيع 1.35 جنيه للسهم الواحد، فيما اضطلعت أصول للوساطة في الأوراق المالية دور منفذ الصفقة. وسجلت نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم 86.42% لشركة أصول القابضة للاستثمارات المالية.

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