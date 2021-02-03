سي دي سي: نطمح لإقامة شراكات مع المزيد من الشركات المصرية هذا العام

دوت الخليج – أعلنت مجموعة سي دي سي (CDC)، مؤسسة المملكة المتحدة للاستثمار المؤثر والتمويل التنموي، عن استثمارها 100 مليون دولار أمريكي في رأس مال مجموعة ألفا الطبية (AMG) بجانب مستثمر الرعاية الصحية Africa Platform Capital، المكتب العائلي لشركة سيمون رولاندز (Simon Rowlands)، الخبير في مجال الرعاية والخدمات الصحية.

وبحسب بيان صحفي، يأتي استثمار سي دي سي في إطار “تمكين مجموعة ألفا من تحسين مردود خدماتها الصحية، وتعزيز فرص الجمهور في الوصول إلى خدمات رعاية صحية أفضل، والمساهمة في زيادة الطاقة الاستيعابية لقطاع المستشفيات بالمجموعة، التي ستشمل مدينة ألفا الطبية الجديدة”.

وأضاف أنه سيدعم أيضا أعمال التوسع والنمو لمجموعة معامل ألفا، ومراكز الأشعة ” ألفا سكان” للوصول إلى الأقاليم والأماكن التي تنقصها الخدمات الصحية.

وتابع: كما سيساهم في تمويل إنشاء أكاديمية ألفا لتدريب موظفي المجموعة إلى جانب الموظفين التابعين للجهات الخارجية، وستوفر الأكاديمية تدريبًا لمتخصصي الرعاية الصحية وتنمية مواهبهم وقدراتهم في قطاعات الصحة المختلفة ومن ثم تحسين الرعاية الطبية للمرضى.

كما أكد أن استثمار مجموعة سي دي سي في ألفا الطبية سيساعد في زيادة عدد الأسرة في مستشفيات تقدم خدمات فائقة الجودة لتتكامل مع مجهودات الحكومة المصرية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وقال الدكتور عادل طلعت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة ألفا الطبية، إن هذا الاستثمار “يمثل علامة فارقة وهامة لمجموعتنا وسيسمح لنا بتوسيع أعمالنا وتسريع نمونا، كما يؤكد ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري وقطاع الرعاية الصحية”.

وأضاف طلعت: “نسعى في مرحلتنا التالية، بمساندة مجموعة سي دي سي، إلى رفع سقف معايير تقديم الرعاية الصحية المصرية، ودعم الرؤية الرئاسية لعام 2030 بإتاحة خدمات رعاية صحية عالية الجودة لكل مواطن مصري”.

ومن جانبها، قالت شيرين شهدي، مديرة مجموعة سي دي سي في مصر إنها ما زالت تطمح لإقامة شراكات مع المزيد من الشركات المحلية هذا العام.

وبدوره قال لياندرو كوتشولي، رئيس قطاع الصحة وشؤون المستهلكين بمجموعة سي دي سي: “متحمسون بشكل خاص لمشاركتنا في تأسيس أكاديمية ألفا، لتدريب المزيد من الموظفين المحليين وتطوير مهاراتهم ودعم قطاع الرعاية الصحية المصري على نطاق أوسع”.

وأوضح أن هذا الاستثمار “جزء رئيسي من استراتيجية مجموعة سي دي سي في مصر، فضلاً عن تطلعنا إلى دعم المزيد من الأعمال والشركات في القطاعات الاستهلاكية كالرعاية الصحية والتعليم وغيرها”.

وبدوره، قال السفير البريطاني لدى مصر، جيفري آدامز إن استثمار سي دي سي في مجموعة ألفا الطبية – الذي بلغت قيمته 100 مليون دولار- هو أكبر استثمار في رأس المال على الإطلاق لمجموعة سي دي سي في مصر، هو “مثال رائع على قوة الشراكة التجارية والاستثمارية بين المملكة المتحدة ومصر”.

وأكد آدامز أن هذه الاتفاقية “ستدعم الرعاية الصحية في مصر في وقت يشهد تحديات غير مسبوقة، مما يحسن الوصول إلى الرعاية الصحية في جميع أنحاء مصر”.

ووفق البيان فقد اضطلعت كومباس كابيتال بدور المستشار المالي الحصري في هذه الاتفاقية والممثل لمجموعة ألفا الطبية مع مكتب الكامل للمحاماة ومكتب سيري للمحاماة بصفتهما المستشار القانوني لمجموعة ألفا الطبية.