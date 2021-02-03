(مصحح) أعلن البنك المركزي المصري المصري، اليوم، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بصورة طفيفة إلى 40.107 مليار دولار بنهاية يناير المنقضي. وكانت أرصدة الاحتياطي قد بلغت 40.063 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2020.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البنك المركزي المصري: ارتفاع طفيف في احتياطي النقد الأجنبي إلى 40.1 مليار دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.