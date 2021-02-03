مال وأعمال

البنك المركزي المصري: ارتفاع طفيف في احتياطي النقد الأجنبي إلى 40.1 مليار دولار

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(مصحح) أعلن البنك المركزي المصري المصري، اليوم، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بصورة طفيفة إلى 40.107 مليار دولار بنهاية يناير المنقضي.

وكانت أرصدة الاحتياطي قد بلغت 40.063 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2020.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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