أسعار النفط قرب ذروة عام بعد تراجع في المخزونات الأمريكية

سي إن بي سي – ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، أكثر من 2% مقتربة من أعلى مستوياتها في نحو عام؛ بعد أن أظهرت البيانات الحكومية تراجع مخزونات الخام الأمريكية إلى أدنى مستوى لها منذ مارس، في حين أبقت أوبك+ على اتفاق خفض المعروض دون تغيير.

وبحلول الساعة 1605 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 1.37 دولار بما يعادل 2.4% لتصل إلى 58.83 دولار للبرميل، أعلى مستوياتها منذ فبراير الماضي.

وزادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.45 دولار أو 2.7% مسجلة 56.21 دولار للبرميل، ذروتها منذ يناير 2020.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام تراجعت الأسبوع الماضي إلى 475.7 مليون برميل، أقل مستوى لها منذ مارس، بينما زادت معدلات تشغيل مصافي التكرير 0.6 نقطة مئوية.

وقال فيل فلين، كبير المحللين لدى برايس فيوتشرز جروب في شيكاجو، “المصافي عادت للعمل، وهو ما يدعم الخام.. هذا تقرير داعم في المجمل.”