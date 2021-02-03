مال وأعمال

مكونات الاحتياطي الأجنبي.. زيادة أرصدة العملات وتراجع الذهب

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دوت الخليج – كشف البنك المركزي المصري المصري، قبل قليل، عن ارتفاع أرصدة احتياطي البلاد من النقد الأجنبي بصورة طفيفة خلال شهر يناير المنقضي، ليصل إلى 40.101 مليار دولار، مقابل 40.063 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2020، بزيادة قيمتها 38 مليون دولار.

وأظهرت تفاصيل مكونات احتياطي النقد الأجنبي، المنشورة على موقع البنك المركزي المصري المصري، ارتفاع أرصدة العملات الأجنبية وتراجع رصيد الذهب.

وزادت أرصدة العملات الأجنبية بقيمة 143 مليون دولار خلال شهر يناير الماضي، لتصل إلى 35.542 مليار دولار، مقابل 35.399 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2020.

فيما انخفض رصيد الذهب بقيمة 106 ملايين دولار، ليبلغ 4.284 مليار دولار، مقابل 3.390 مليار دولار، في ذات فترة المقارنة.

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بينما استقرت أرصدة وحدات السحب الخاصة SDRs عند ذات المستوى المسجل بنهاية ديسمبر الماضي 279 مليون دولار.

وكان احتياطي النقد الأجنبي قد سجل قفزة في ديسمبر الماضي، بقيمة 840 مليون دولار ليكسر حاجز 40 مليار دولار.

وسجل احتياطي النقد الأجنبي بنهاية ديسمبر نحو 40.063 مليار دولار مقابل 39.222 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر 2020.

وكان احتياطي مصر من النقد الأجنبي قد عاود الصعود بدءا من شهر يونيو 2020، بعد موجة انخفاض دامت لنحو 3 شهور بفعل تداعيات أزمة كورونا العالمية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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