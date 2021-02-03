البنك المركزي المصري التونسي يبقي سعر الفائدة دون تغيير عند 6.25%

سي إن بي سي – قال البنك المركزي المصري التونسي، اليوم الأربعاء، إنه أبقى على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 6.25%.

كان البنك خفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس في أكتوبر؛ لتنشيط الاستثمار وتحفيز النمو المتباطئ.

وكان المركزي التونسي قد خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في مارس لمواجهة تفشي فيروس كورونا.