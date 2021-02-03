الكويت تفرض حجرا فندقيا على الوافدين لمدة 7 أيام لمواجهة انتشار كورونا

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وكالات – أعلن مجلس الوزراء في الكويت أنه لن يتم إغلاق المطار ولن يفرض حظر على الوافدين، كما أنه لن يسمح للمواطنين بالسفر إلى الخارج إلا للضرورة القصوى.
وأشار المجلس إلى أنه سيفرض حجرا فندقيا على الوافدين لمدة سبعة أيام، في إطار إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا في البلاد.
وأفادت صحيفة “القبس” بأن المجلس قرر إغلاق النوادي الرياضية والصالونات بشكل كامل اعتبارا من الأسبوع المقبل.
كما قرر إغلاق المراكز التجارية والمطاعم من الساعة الثامنة مساء اعتبارا من الأسبوع القادم، على أن تستثنى خدمة توصيل طلبات المطاعم من هذا القرار.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، أعلن في وقت سابق اليوم الأربعاء أن مجلس الوزراء يعقد اجتماعا استثنائيا في إطار المتابعة المتواصلة، لبحث تقارير الجهات المعنية بشأن مواجهة فيروس كورونا.
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