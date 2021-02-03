الكويت تمنع دخول غير المواطنين وتغلق الأنشطة التجارية جزئيا اعتبارا من 7 فبراير

كونا – قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، الیوم الأربعاء إن مجلس الوزراء قرر إغلاق الأنشطة التجاریة كافة اعتبارا من الثامنة مساء حتى الخامسة من فجر الیوم التالي باستثناء الصیدلیات ومنافذ التسوق للأغذیة والمستلزمات والتموینیة اعتبارا من الاحد المقبل.

وأضاف المزرم، في مؤتمر صحفي عبر الفيديو كونفرانس عقب اجتماع استثنائي عقده مجلس الوزراء إنه تقرر إغلاق صالات استقبال المطاعم من الساعة الثامنة مساء حتى الخامسة من فجر الیوم التالي على أن یكتفى بالطلبات الخارجیة والتوصیل.

وذكر ان القرارات شملت إیقاف العمل بالأنشطة التالیة: الأندیة الصحیة ومحلات العنایة الشخصیة (الصالونات ومحلات الحلاقة والمنتجعات الصحیة).

وأشار إلى قرار مجلس الوزراء بوقف جميع الأنشطة المتعلقة بالاحتفالات وتأجیر القاعات والخیام والتجھیزات الغذائیة وغیرھا إضافة إلى قرار آخر بمنع جميع التجمعات بما فیھا تجمعات الاحتفالات بالأعیاد الوطنیة.

وبین أن مجلس الوزراء قرر دعوة الاتحادات الریاضیة لوقف النشاط الریاضي والمباریات الودیة كما قرر تكلیف الجھات المعنیة بتنفیذ ما جاء بالقرار ویعمل به اعتبارا من یوم الأحد 7 فبرایر الجاري لمدة شھر قابلة للتمدید.

وقال إن مجلس الوزراء قرر منع دخول البلاد لغیر الكویتیین اعتبارا من یوم الأحد، الموافق 7 فبرایر المقبل، ولمدة أسبوعین فیما عدا أقارب الكویتیین من الدرجة الأولى ومرافقیھم من العمالة المنزلیة والعمالة المسجلة في منصة (بالسلامة).

وأضاف ان مجلس الوزراء قرر تطبیق الحجر المؤسسي لدى إحدى الفنادق المحلیة على كافة القادمین إلى البلاد لمدة (7 أیام) على نفقتھم الخاصة من خلال التسجیل بمنصة (كویت مسافر) على أن تستستكمل مدة الحجر المقررة (7 أیام) أخرى في المنزل.

وأوضح أن القرار سالف الذكر سیعمل به اعتبارا من یوم الأحد الموافق 21 فبرایر الجاري ولمدة شھر قابلة للتمدید.