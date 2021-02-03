التموين تتعاقد على توريد 480 ألف طن قمح خلال النصف الثاني من مارس

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دوت الخليج – أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، التعاقد على كمية 480 ألف طن قمح، للتوريد خلال الفترة من 15 إلى 30 مارس المقبل.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن الكمية المتعاقد عليها من مصادر مختلفة، تشمل: 240 ألف طن قمح فرنسي، و120 ألف طن قمح روسي، و60 ألف طن قمح أوكراني، و60 ألف طن قمح روماني.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار سياسة الوزارة في تنويع مصادر الشراء من المناشيء المختلفة لضمان أعلى معدلات الجودة في إنتاج
رغيف الخبز البلدي.
وأضافت: وبذلك يصل مدى الكفاية لأرصدة القمح حتى 31 يوليو 2021.
ونوهت أيضًا إلى القمح المحلي، التي ستبدأ عملية توريدها اعتبارا من 15 أبريل 2021.
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