الولايات المتحدة تتوقع إنتاجا نفطيا في 2023 يفوق ذروة 2019

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سي إن بي سي – قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن من المتوقع أن يتجاوز إنتاج الولايات المتحدة النفطي في 2023 ذروته القياسية المسجلة في 2019 عند 12.25 مليون برميل يوميا.
وقالت الإدارة في تقريرها لتوقعات قطاع الطاقة في 2021 إن إنتاج النفط الخام الأمريكي سيصل إلى ذروة تبلغ 13.88 مليون برميل يوميا في 2034 ثم ينخفض إلى حوالي 12.87 مليون برميل يوميا في 2050.
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