عودة التيار الكهربائي إلى الغردقة بعد انقطاعه لسوء الأحوال الجوية

دوت الخليج – أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عودة التيار الكهربائي إلى المناطق المتأثرة في مدينة الغردقة.

وأوضحت الوزارة، في بيان قبل قليل، أنه نتيجة سوء الأحوال الجوية حدث فصل للدائرتين 1 و2 سفاجا/ الغردقة جهد 220 ك.ف بحلول الساعة 21.59؛ مما أدى إلى انسحاب الجهد عن محطة الغردقة وانقطاع التغذية الكهربية عن المدينة.

وأضافت: وعند الساعة 22.08 تم إعادة الجهد للمحطه وتغذية الأحمال الكهربائية عن المناطق المتأثرة.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة الغردقة بالكامل.