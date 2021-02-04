مال وأعمال

عودة التيار الكهربائي إلى الغردقة بعد انقطاعه لسوء الأحوال الجوية

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دوت الخليج – أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عودة التيار الكهربائي إلى المناطق المتأثرة في مدينة الغردقة.

وأوضحت الوزارة، في بيان قبل قليل، أنه نتيجة سوء الأحوال الجوية حدث فصل للدائرتين 1 و2 سفاجا/ الغردقة جهد 220 ك.ف بحلول الساعة 21.59؛ مما أدى إلى انسحاب الجهد عن محطة الغردقة وانقطاع التغذية الكهربية عن المدينة.

وأضافت: وعند الساعة 22.08 تم إعادة الجهد للمحطه وتغذية الأحمال الكهربائية عن المناطق المتأثرة.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة الغردقة بالكامل.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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