الولايات المتحدة تستهدف زيادة شحناتها الأسبوعية من لقاح كورونا بنسبة 5%

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وكالات – أعلن فريق الاستجابة لكورونا التابع لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات ستزيد شحناتها الأسبوعية من جرعات لقاح كورونا بنسبة 5%.
وأشار الفريق، في مؤتمر صحفي، إلى إرسال بعض الجرعات مباشرة إلى الصيدليات ابتداءً من 11 فبراير لتوسيع الوصول إلى جميع أنحاء البلاد.
ونوه إلى أن الحكومة الفيدرالية ترسل ما لا يقل عن 10.5 مليون جرعة أسبوعيًا على مدى الأسابيع الثلاثة المقبلة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
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