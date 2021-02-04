السعودية تعلن تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا

وكالات _ أعلنت وزراة الداخلية السعودية عن تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، مع الارتفاع في أعداد الإصابات اليومية بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وتمثلت أبرز القرارات التي اتخذتها المملكة بايقاف كافة المناسبات والحفلات واجتماعات الشركات وكذلك الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لهذه الأغراض وأن يكون ذلك لمدة 30 يوماً لمواجهة كورونا

كما أعلنت عن ايقاف كافة الأنشطة والفعاليات الترفيهية وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد، بالإضافة لإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية في المطاعم ومراكز التسوق ونحوها، والصالات والمراكز الرياضية، وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد.

وشملت الإجراءات تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد، مع عدم السماح لأي تجمهر ينتج عن تلك الطلبات الخارجية.