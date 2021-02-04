حصص الضامنين والمكتتبين في تغطية سندات توريق التوفيق للتأجير التمويلي

أمنية إبراهيم _ علمت نشرة دوت الخليج، أن حصص ضامني التغطية في الإصدار الثاني لسندات توريق شركة التوفيق للتأجير التمويلي، والبالغ قيمته 1.087 مليار جنيه، توزعت بواقع: 587 مليون جنيه لبنك مصر وذراعه الاستثمارية مصر كابيتال، و300 مليون جنيه لبنك قناة السويس، و200 مليون جنيه لصالح بنك التجاري وفا إيجيبت.

المصرف المتحد يكتتب بحصة 200 مليون جنيه.. و100 مليون للمؤسسة العربية المصرفية ABC

وقالت مصادر لحابي، إن حصص المكتتبين في الإصدار توزعت بواقع 287 مليون جنيه لبنك مصر وذراعه الاستثمارية مصر كابيتال، و300 مليون جنيه لبنك قناة السويس، و200 مليون جنيه لبنك التجاري وفا إيجيبت، و200 مليون جنيه لصالح المصرف المتحد، و100 مليون جنيه للمؤسسة العربية المصرفية ABC.

وكشفت شركة التوفيق للتأجير التمويلي، في بيان إفصاح لإدارة البورصة أمس الأربعاء، عن إتمام الإصدار الثاني لسندات توريق جزء من محفظتها بقيمة إجمالية قدرها 1.087 مليار جنيه.

طارق فهمي: توظيف العائدات لتعزيز المركز المالي وخطط النمو المستقبلية

وقال طارق فهمي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، إن عائدات عملية التوريق سيتم توظيفها في تعزيز المركز المالي ودعم خطط النمو المستقبلية وتعظيم الربحية والعائد على حقوق الملكية.

مصر كابيتال مديرًا ومستشارًا ماليًّا ومروج العملية.. ومكتب علي الدين وشاحي مستشارًا قانونيًّا

وأشار إلى أن شركة مصر كابيتال الذراع الاستثمارية لبنك مصر، قامت بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الإصدار الرئيسي وضامن تغطية الاكتتاب في الإصدار الثاني لشركة التوفيق للتوريق والبالغ حجمه نحو 1.087 مليار جنيه، والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود التأجير التمويلي المحالة من شركة التوفيق للتأجير التمويلي.

وأضاف أنه تم الانتهاء من الإصدار بالتعاون مع بنك مصر كمرتب ومروج، بالإضافة إلى قيام كل من: بنك مصر وتابعته مصر كابيتال وبنك قناة السويس والتجاري وفا بنك إيجيبت بضمان التغطية.

وأوضح أن بنك مصر قام بتلقي الاكتتاب كما تولى دور أمين الحفظ، وقام مكتب ALC على الدين وشاحي وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار، ومكتب وحيد عبد الغفار وشركاه ( بيكر تلي) بدور مراقب الحسابات.

وقال إنه تم غلق باب الاكتتاب في الإصدار يوم الإثنين الموافق 1 فبراير 2021 وقامت عدة بنوك بالاكتتاب في الإصدار منها مصر وقناة السويس والتجاري وفا بنك إيجيبت والمصرف المتحد وبنك المؤسسة العربية المصرفية.

وبحسب بيان الإفصاح، يتوزع الإصدار على 3 شرائح بآجال مختلفة ذات عائد متغير مرتبط بسعر عائد الإقراض لليلة الواحدة المعلن من البنك المركزي المصري المصري، بالإضافة إلى هامش، على أن يتم مراجعة التسعير كل اجتماع للجنة السياسة النقدية.

وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيف A و AA و AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين ـ ميريس.

الشريحة الأولى: أجل 13 شهرًا بقيمة 267 مليون جنيه، وسيتم استهلاكها شهريًّا وحصلت على تصنيف AA+.

الشريحة الثانية: بأجل 37 شهرًا قيمتها 705.4 مليون جنيه، وسيتم استهلاكها شهريًّا بعد الانتهاء من الشريحة الأولى أو قبل ذلك في ضوء المتحصلات الفعلية، وحصلت على تصنيف ائتماني AA.

الشريحة الثالثة: بآجل 48 شهرًا قيمتها 114.6 مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهريًّا بعد الانتهاء من الشريحة الثانية أو قبل ذلك في ضوء المتحصلات الفعلية، وحصلت على تصنيف ائتماني A.

وقال فهمي، إن حصول الإصدار الثاني على هذا التصنيف يعكس نجاح الشركة على مدار السنوات الماضية في بناء محفظة ذات جودة عالية.