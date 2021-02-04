صندوق النقد: طريق تعافي اقتصاد الشرق الأوسط وآسيا الوسطى يعتمد على تدابير احتواء كورونا

سي ان بي سي _ أصدر صندوق النقد الدولي تقريره عن النظرة المستقبلية لاقتصاد الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لعام 2021. وأشار الصندوق في تقريره إلى حاجة المنطقة إلى سياسات نشطة لتجنب التعافي غير المتكافئ للاقتصاد العالمي. وعدل صندوق النقد نمو اقتصاد الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في 2020 من -5% إلى -3.8%. وأبقى على توقعات نمو اقصاد الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في 2021 دون تغيير. أضاف أن مسار التعافي من أزمة كورونا ما زال بعيدا.

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