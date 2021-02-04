إعمار مصر تتعاقد مع أوراسكوم وحسن علام لإنشاء فندقين بتكلفة تتجاوز ملياري جنيه

رنا ممدوح _ أعلنت شركة إعمار مصر للتنمية عن إبرام تعاقدين لإنشاء فندقين بتكلفة إجمالية تتجاوز ملياري جنيه.

وقالت إعمار في بيان للبورصة قبل قليل، أنها تعاقدت مع شركة حسن علام للإنشاءات بالتعاون مع شركة اتحاد المقاولين، لإنشاء مشروع فندقي تحت اسم مشغل الفنادق الدولي The Address، في قرية مراسي بالساحل الشمالي.

أضافت الشركة أن المشروع عبارة عن فندق 5 نجوم ويضم إجمالي 292 غرفة وأجنحة فندقية، وأن تكلفة التعاقد تبلغ 1.207 مليار جنيه.

كما تعاقدت إعمار مصر مع شركة أوراسكوم للإنشاءات، لإنشاء مشروع فندقي تحت اسم مشغل الفنادق الدولية فيدا، في قرية مراسي أيضا.

تبلغ تكلفة التعاقد 975 مليون جنيه، ويضم الفندق 214 غرفة وأجنحة فندقية.

وقالت إعمار مصر أنه من المتوقع تشغيل كلا الفندقين في 2023.

كانت إعمار مصر قد أعلنت في 24 أبريل 2017، عن تعاقدها مع The Address وVida، لتشغيل فندقين وشقق فندقية في مارينا مراسي.