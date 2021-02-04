بي إنفستمنتس القابضة تقرر بيع 801.28 ألف سهم خزينة

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة بي إنفستمنتس القابضة في جلسته المنعقدة أمس على بيع إجمالي أسهم الخزينة المملوكة للشركة.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن إجمالي أسهم الخزينة في حوزة الشركة تبلغ 801.289 ألف سهم بنسبة 0.5%.

وأرجعت ذلك إلى إقتراب إنتهاء المدة المسموح بها لإمتلاك أسهم الخزينة.

وحددت بي إنفستمنتس القابضة فترة البيع اعتبارا من جلسة الأمس وحتى 10 فبراير الجاري، وتقوم بلتون لتداول الاوراق المالية بدور المنفذ.

الجدير بالذكر، أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وافق في مارس الماضي على تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة بالبورصة والواردة بالمادة رقم 51 من قواعد القيد بالاستثناء من مدة الأخطار المسبق والتي كانت مقرره بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.

كما أصدرت الرقابة إجراءات استثنائية بصفة مؤقته تسمح للشركات المشار اليها بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شرائها للنسبة المقررة قانونا وهي 10% من أسهم الشركة.

وفي ضوء تلك الإجراءات يتعهد المساهمين الرئيسيين بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع وإذا ترتب على شراء الشركة لأسهم الخزينة تجاوز حقوق التصويت لأي منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري يقدم تعهد بامتناعه عن التصويت بتلك النسبة في الجمعية العامة للشركة لحين عودة نسبته كما كانت أو القيام بعرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة وفقاً لحكم المادة 51 من قواعد القيد، وفي جميع الأحوال يلتزم بعدم شراء الورقة المالية لحين الانتهاء من تلك الإجراءات.

وستعلن الرقابة المالية عن موعد انتهاء العمل بتلك الإجراءات الاستثنائية، كما يحق لها إيقاف تلك الإجراءات لأيا من الشركات بما يضمن صحة وسلامة التعاملات على الورقة المالية.