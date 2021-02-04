طرق لتنمية اعمالك عبر الانترنت

لم تعد الانترنت في وقتنا الحالي مجرد وسيلة ترفيهية وتضييع الوقت، مع تطور وسائل الدفع الالكتروني، وانتشار استخدام الانترنت على نطاق واسع اصبح من الممكن ان تستغل هذا الفضاء لتطوير اعمالك عبر الانترنت،

ومن خلال هذه المقالة سوف نقدم لكم طرق يمكن من خلالها ربح بعض المال او القيام بأعمال حقيقية تدر عليكم الاف الدولارات.

1- كسب المال عبر مدونتك الرائعة و المبتكرة

يبدأ الكثير من الأشخاص إنشاء مدونة كوسيلة للتعبير عن آرائهم أو كمنفذ إبداعي لهم. ومع ذلك، هناك العديد من حالات الأشخاص الذين لم تتح لهم المدونة كسب رزقهم منها فحسب بل جعلت منهم أكبر الناجحين بتحويل المدونة إلى شركة ضخمة،

أفضل مثال على ذلك مثلا نجد موقع موضوع والذي يخله أكثر من 70 مليون شخص في الشهر ويحقق الاف الدولارات.

عليك ان تختار تخصص تحبه لكي تستطيع الابداع فيه هناك العديد من المجالات مثل التعليم ، تربية الحيوانات ، او حتى العاب كازينو 888 المهم اختر نيتش لديك حوله معلومات كبيرة لكي تستطيع ان تفيد الناس.

2- انشاء موقع يقدم توصيات ومراجعات

هذا النوع من المواقع ليس منتشر بعد بشكل كبير في المنطقة العربية، وحتى ان وجدت مواقع بالفعل فهي سيئة الجودة.

مواقع المراجعات والتوصيات تحقق أرباح كبيرة جدا من خلال :

اما من خلال الزوار بشكل مباشرة ومن خلال أرباح ادسنس

او من خلال عروض cpa وارباح هذه الأخير اكبر بكثير من أرباح ادسنس خاصة اذا قدمت مراجعات حقيقية وقيمة.

موضوع المراجعات عديدة مثل :

مراجعات الهواتف الذكية الجديدة .

مراجعات أجهزة اللاب توب المحمولة.

مراجعات الاستضافات

مراجعات منتجات العناية بالبشرة والفيتامينات مثل موقع أي هيرب ...الخ.

3- التداول عبر الانترنت

ان المضاربة عبر الانترنت اصبحت متاحة حاليا ، لكنها صعبة جدا، وهي ليست مغامرة او ضربة حظ، بل هي علم وفن قائم بذاته.

يضن الكثير من العرب ان التداول هو مجرد لعب او مقامرة وهي ليست كذلك اطلاقا، فقط ما يميزها ان نسبة المخاطرة بها عالية جدا وتصل الى نسبة 95 بالمئة.

لهذا ان كنت تود ان تدخل الى هذا العالم عليك ان تأخذ هذه النسبة بعين الاعتبار، لكن لو تعلمت جيدا وكونت نفسك قد يعتبر التداول احسن هذه الخيارات، لأنه من الممكن ان تحقق مبالغ كبيرة جدا في وقت وجيز.

مثلا في الخمس السنوات الأخيرة تطور سعر البتكوين من 500 دولار سنة 2015 الى اكثر من 30 الف دولار مع بداية سنة 2021 ، أي من قام بشراء 0 بتكوين قبل 5 سنوات سيحقق أرباح خيالية لا يمكنه جنيها باي وسيلة ربحية أخرى.

خاتمة :

على العموم الانترنت أصبحت تتيح لنا العديد من الفرص، قدمنا لكم في هذا المقال بعضها، لكن دائما ما ننصح الناس ان تستثمر في انفسهم لأنه احسن استثمار ، فرأس المال في القرن الجديد من يعد المال في حد ذاته بل هي الأفكار.