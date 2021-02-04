شل تتكبد خسائر بقيمة 21.7 مليار دولار في 2020 بسبب الجائحة

فرانس برس _ أعلنت المجموعة النفطية العملاقة رويال داتش شل الخميس، خسائر صافية بقيمة 21,7 مليار دولار في 2020 بسبب انخفاض أسعار الطاقة والتراجع الهائل في الطلب بسبب جائحة كورونا. وذكرت المجموعة في بيان بأنها حققت أرباحا صافية قدرها 15.8 مليار دولار في 2019 قبل بدء الأزمة الصحية التي أدت إلى انخفاض دائم في استهلاك النفط والغاز.

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