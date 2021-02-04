البورصة تصعد 0.08% في التعاملات الصباحية بدعم من مشتريات المصريين

رنا ممدوح _ افتتحت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين المصريين.

وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.08%، ليتداول عند مستوى 11628 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.11%، ليتداول عند مستوى 63.25 جنيه.

وصعد كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.56%، و 0.35% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 142.108 مليون جنيه على 146 شركة من خلال 5.098 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 47 مقابل تراجع 40 في حين لم تتغير أسعار 59.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا 10.884 مليون جنيه، منها 7.073 مليون جنيه للأفراد، و 3.811 مليون جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بمبلغ 842.801 ألف جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 3.256 مليون جنيه، مقابل 2.413 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 11.727 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 16.884 مليون جنيه، مقابل 5.156 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وتصدر سهم جلاكسو سميثكلاين قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 18.91%، تلاه سهم النيل للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 10%، ثم سهم راية القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 9.97%.

في حين تصدر سهم الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.87%، تلاه سهم حديد عز بنسبة 3.55%، ثم سهم الدلتا للسكر بنسبة 2.61%.