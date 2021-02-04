أسعار الغذاء ترتفع عالميا لأعلى مستوى منذ يوليو 2014 خلال يناير

_ قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم الخميس إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر الثامن على التوالي في يناير ، لتصعد لأعلى مستوياتها منذ يوليو 2014، بقيادة قفزات في أسعار الحبوب والسكر والزيوت النباتية.

وسجل مؤشر أسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 113.3 نقطة في المتوسط الشهر الماضي مقابل رقم معدل بالرفع عند 108.6 نقطة في ديسمبر.

وكان الرقم المسجل في ديسمبر قبل التعديل 107.5 نقطة.

وقالت المؤسسة التي مقرها روما أيضا في بيان إن محاصيل الحبوب العالمية تظل على مسار الوصول إلى مستوى قياسي في 2020، لكنها حذرت من انخفاض حاد في المخزونات وأشارت إلى طلبات كبيرة للاستيراد من الصين.

وارتفع مؤشر فاو لأسعار الحبوب 7.1 بالمئة على أساس شهري في يناير ، بقيادة صعود أسعار الذرة العالمية 11.2 بالمئة، وزيادة بنحو 42.3 بالمئة عن مستواها قبل عام، مدعومة بأسباب من بينها مشتريات من جانب الصين وإنتاج يقل عن المتوقع في الولايات المتحدة.

وقالت فاو إن أسعار القمح زادت 6.8 بالمئة مدفوعة بطلب عالمي قوي وتوقعات بانخفاض مبيعات روسيا حين تزيد رسوم على تصدير قمحها لثلاثة أمثالها في مارس 2021.

وقفزت أسعار السكر 8.1 بالمئة، إذ تسببت مخاوف حيال تدهور توقعات المحاصيل في الاتحاد الأوروبي وروسيا وتايلاند وظروف الطقس الجاف في أمريكا الجنوبية في ارتفاع الطلب على الاستيراد.

وارتفع مؤشر أسعار الزيوت النباتية 5.8 بالمئة ليبلغ أعلى مستوياته منذ مايو أيار 2012، لأسباب من بينها إنتاج يقل عن المتوقع لزيت النخيل في إندونيسيا وماليزيا بسبب الأمطار الكثيفة ضمن عوامل أخرى. وتلقت الزيادة في أسعار زيت الصويا الدعم من تقلص فرص التصدير واستمرار إضرابات في الأرجنتين.

وعدلت فاو بالرفع توقعاتها لموسم الحبوب في 2020 إلى 2.744 مليار طن من تقدير سابق عند 2.742 مليار طن في ديسمبر، فيما من المتوقع ارتفاع محصولي القمح والأرز.