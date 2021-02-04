- 1/3
- 2/3
- 3/3
– أفادت وثيقة اطلعت عليها يوم الخميس، أن أرامكو السعودية، المنتج الحكومي للنفط، رفعت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا في مارس بمقدار 1.40 دولار للبرميل عن الشهر السابق، ليصبح بخصم 0.50 دولار للبرميل عن برنت في بورصة إنتركونتننتال.
وأبقت الشركة سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف للعملاء في آسيا مستقرا دون تغيير عن الشهر السابق عند علاوة دولار للبرميل مقابل متوسط سعر خامي عمان ودبي.
وحددت أرامكو سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف إلى الولايات المتحدة بعلاوة 0.85 دولار للبرميل فوق سعر مؤشر أرجوس للخامات العالية الكبريت، وذلك بزيادة 0.10 دولار عن علاوة فبراير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أرامكو ترفع سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لأوروبا في مارس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.