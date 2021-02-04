مال وأعمال

أرامكو ترفع سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لأوروبا في مارس

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– أفادت وثيقة اطلعت عليها يوم الخميس، أن أرامكو السعودية، المنتج الحكومي للنفط، رفعت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا في مارس بمقدار 1.40 دولار للبرميل عن الشهر السابق، ليصبح بخصم 0.50 دولار للبرميل عن برنت في بورصة إنتركونتننتال.

وأبقت الشركة سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف للعملاء في آسيا مستقرا دون تغيير عن الشهر السابق عند علاوة دولار للبرميل مقابل متوسط سعر خامي عمان ودبي.

وحددت أرامكو سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف إلى الولايات المتحدة بعلاوة 0.85 دولار للبرميل فوق سعر مؤشر أرجوس للخامات العالية الكبريت، وذلك بزيادة 0.10 دولار عن علاوة فبراير.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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